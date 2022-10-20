Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брэди заявил, что нового премьера Британии могут выбрать к 28 октября.

Фаворитами в гонке называют тех же, кто в ней участвовал шесть недель назад: экс-главу Минфина Риши Сунака (на него ставят букмекеры), лидера Палаты общин Пенни Мордонт и главу Минобороны Бена Уоллеса.

Тем временем в опросе членов Консервативной партии, проводившемся два дня назад, лидирует экс-премьер Борис Джонсон.

Как сообщалось, сегодня Лиз Трасс объявила, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии. Она пробыла премьером всего 44 дня.

Трасс останется на своём посту, пока Консервативная партия не выберет ее преемника - по той же процедуре, что недавно избирали и саму Трасс.

Оппозиция в лице лейбористов требует проведения досрочных парламентских выборов, обвиняя консерваторов в том, что они подгружают страну в хаос.

Ранее в отставку ушли несколько министров, в частности, главный парламентский организатор ("кнут") большинства в Палате общин Венди Мортон, её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.

Причиной отставки Трасс называют спорный план раздачи денег нуждающемуся населению грядущей зимой, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу.

"Страна" подробно рассказывала, почему в Британии снова могут поменять премьера и что это значит для Украины.