Спустя всего месяц после вступления в должность Лиз Трасс объявила, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии. Она пробыла премьером всего 44 дня.

Она сообщила об этом в ранее анонсированном заявлении.

При этом Трасс уточнила, что останется на своём посту, пока Консервативная партия не выберет ее преемника.

Вот само заявление Трасс об отставке с поста премьер-министра Британии.

Теперь правящая Консервативная партия должна избрать нового премьера (по той же процедуре, что недавно избирали и саму Трасс). До тех пор она остаётся премьером.

Оппозиция в лице лейбористов уже требует проведения досрочных парламентских выборов, обвиняя консерваторов в том, что они подгружают страну в хаос.

Все это происходит на фоне нарастания экономических проблем в стране.

Отставка произошла на фоне политического кризиса в правительстве Британии. Ранее в отставку ушли несколько министров, в частности, главный парламентский организатор ("кнут") большинства в Палате общин Венди Мортон, её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.

Рейтинг Трасс резко падал на фоне нарастающих экономических проблем.

Накануне организовать вотум недоверия Лиз Трасс призвал замглавы руководящего комитета Консервативной партии Уильям Рэгг.

Он отметил, что крайне недоволен подходом нынешней администрации к экономике королевства, и ему стыдно смотреть в глаза избирателям.

Причиной отставки Трасс называют спорный план раздачи денег нуждающемуся населению грядущей зимой, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу.

План обойдется примерно в 150 млрд фунтов. Из них около 90 млрд пойдет на поддержку населения - каждой семье выделят по 400 фунтов на компенсацию взлетевших счетов на свет и газ, а рост цен ограничат примерно текущим уровнем на два года. Что уже привело к рекордному падению курса фунта стерлингов.

"Страна" подробно рассказывала, почему в Британии снова могут поменять премьера и что это значит для Украины.