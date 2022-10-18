Программа по приему украинских беженцев в семьях жителей Великобритании может "по-тихому" свернуться.

Все больше случаев, когда британцы на фоне рекордной инфляции в стране отказываются от украинских "квартирантов", бежавших от войны. Правительство доплачивало по 350 фунтов (14 тыс. грн) в месяц так называемым спонсорам-хостам, которые открыли двери своих домов для украинцев, пообещав в будущем удвоить эту сумму.

Но из-за политического и экономического кризиса все застопорилось, а многие украинцы оказываются на улице и попадают в лучшем случае в отели в глуши, которые временно оплачивают местные власти, а некоторых селят в приюты для бездомных и жертв домашнего насилия.

Найти новых спонсоров фактически малореально, и хоть официально Британия не объявляла о закрытии программы для украинских беженцев, негласно она сворачивается.

Подробнее о ситуации - в статье "Страны".

Негласно сворачивают программу

Газета Daily Mail подтверждает, что программа уже фактически тихо сворачивается.

Как рассказали изданию в Ассоциации местного самоуправления, в последнее время всё больше беженцев с Украины обращаются к ним в связи с потерей жилья и оказываются по сути бездомными. Сейчас таких семей, только официально, уже почти две тысячи. И еще многие по сути на грани того, чтобы оказаться на улице.

"Хозяева хотят продолжать поддерживать семьи, которых они спонсируют, но обеспокоены будущим программы и обеспокоены тем, что государственная поддержка не увеличится, чтобы соответствовать росту стоимости жизни", - пишет Daily Mail.

С конца марта в Британию по спонсорской схеме приехало почти 100 тысяч украинцев. Большинство из них британские семьи соглашались принять на срок до шести месяцев с возможной перспективой продления, если правительство еще добавит денег. В октябре обещанные полгода прошли, власти финансирование не увеличили, и десятки тысяч украинцев оказались в подвешенном состоянии.

"Многих украинцев спонсоры просто выставляют на улицу, даже с малыми детьми. Им невыгодно держать у себя за копейки украинцев из-за сильно подорожавших счетов на отопление и электрику, тем более зима на носу. Другие жалеют и разрешают еще немного у себя пожить, и тем временем давят на местные советы с требованием найти их гостям временное жилье. Для этого их регистрируют как бездомных и должны селить в муниципальные приюты, кому-то везет и их везут в отели за счет горсоветов. Хозяйка квартиры, где я живу, тоже намекает, что скоро пора съезжать. Она говорит, что правительство вначале всячески побуждало принимать украинских беженцев, пообещав разные плюшки типа доплат, скидок на оплату коммуналки и другую поддержку. А на деле власти об украинцах забыли и скинули на "хостов". Я устроилась в кафе неподалеку, дочке 13 лет, она ходит в школу. Ищу варианты съемных квартир, но людям без кредитной истории, депозита за несколько месяцев и поручителей хозяева неохотно сдают. Возможно, придется действительно регистрироваться бездомными, чтобы получить пристанище от государства, все равно уже где, лишь бы была крыша над головой. Из-за этого многие мои знакомые украинцы возвращаются из Британии в Украину. Подруга-киевлянка вернулась как накануне обстрела Киева дронами и уже пожалела, что не осталась в Британии", - поделилась со "Страной" харьковчанка Ольга Василенко, живущая с мая в Лидс, на севере Англии.

Как рассказала "Стране" журналист BBC Люси Мэннинг, спонсоры просят помощи с украинскими беженцами у депутатов, а депутаты обращаются к правительству и местным советам.

Бывший министр по делам беженцев Харрингтон призвал правительство удвоить платежи до 700 фунтов месяц, чтобы мотивировать британцев принимать украинцев.

"Местные советы обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крыши над головой", - сказал Харрингтон.

Коалиция организаций гражданского общества и благотворительных организаций обратилась к премьер-министру Лиз Трасс с письмом с призывом оказать дополнительную помощь украинским семьям, ищущим дома для аренды, дополнительные зимние выплаты хозяевам и назначение нового министра по делам беженцев.

Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии создала сеть терапевтов, оказывающих поддержку хозяевам в Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Она говорит, что "нет ничего хуже, чем чувствовать себя в невозможном положении и чувствовать себя беспомощным".

"Плавучий лагерь для беженцев"

В Шотландии, где украинцев вначале принимало местное правительство и расселяло в отели, в июле поставило на паузу суперспонсорскую схему на три месяца, но в октябре ее не продлило.

"По этой схеме в Шотландию приехало 20 тысяч человек, часть их них уже некуда селить, все правительственные квоты в отелях и общежитиях заняты. Несколько сотен живет на лайнере "Виктория" в Эдинбурге, и с ними случилось несколько скандалов. Людей трижды в день бесплатно кормят, и некоторые начали постоянно выносить еду в салфетках и тарелках в каюты, за что получили предупреждения от администрации. Были случаи пьянства, хулиганов в наказание выселили, правда, наказанием это тяжело назвать, поскольку их поселили в отели. А недавно кто-то начал зачем-то выкручивать лампочки в ресторане, по камерам уже отследили, кто это делает и предупредили гостей, что обратятся в службу охраны. Тут это выглядит как дикость. Если так пойдет и дальше, лайнер тоже закроют для приема украинцев", - рассказал "Стране" источник в мэрии Эдинбурга.

На лайнере действительно появилось такое объявление на украинском языке:

"Уважаемые гости! Наша команда сообщает, что некоторые из вас выкручивают лампочки в Sea Pub, Grand Buffet и Piano/Grill Restaurant. Призываем вас не портить имущество корабля! Если эти случаи будут повторяться, мы будем вынуждены привлечь Службу охраны корабля. Спасибо за понимание!".

В группе украинцев в Шотландии обсуждают скандал с выкрученными лампочками. Одни шутят, что это все "орки", для которых унитазы показалась тяжелыми, другие - что так украинцы экономят электричество по призыву Зеленского.

"Уважаемые дамы и господа. Если вы когда нибудь подумаете, что вы занимаетесь совершенно странным и бесполезным делом, которое не поддаётся здравому смыслу, то вспомните, что на корабле в Эдинбурге начали тырить лампочки", - комментирует пользователь под ником Simha.

"А если серьезно, то они же просто позорят остальных украинцев. И никому невдомек, что они делают с лампочками - куда их вкручивают или продают что ли. Есть версия, что таким образом просто выключают лампы, мол, им свет мешает. Хотя я точно знаю, что лампочки именно выкручивают полностью", - говорит живущий на лайнере киевлянин Максим Приходько.

Представитель Шотландской партии либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон предупредил, что, если многим беженцам не удастся найти постоянное жилье, на Рождество страну ждет кризис беженцев.

"Если люди не смогут найти постоянное место проживания, возникнет риск, что к Рождеству круизный корабль превратится в плавучий лагерь беженцев. Мы видим, что многих людей регистрируют как бездомных. Еще один такой корабль, на котором планируют разместить беженцев, не решит проблему. Это все временные решения. Нужно, чтобы правительство Шотландии предприняло шаги и объяснило, как именно они этого не допустят", - заявил Коул-Гамильтон.