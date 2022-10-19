Замглавы руководящего комитета Консервативной партии Британии просит организовать вотум недоверия Лиз Трасс
Замглавы руководящего комитета Консервативной партии Уильям Рэгг просит организовать вотум недоверия премьеру Великобритании Лиз Трасс.
Об этом сообщает Sky News.
"Я не могу пойти к своим избирателям, посмотреть им в глаза и сказать, что они должны поддерживать нашу великую партию", - заявил Рэгг, выступая в палате общин.
Он отметил, что крайне недоволен подходом нынешней администрации к экономике королевства, а потому направил письмо о недоверии премьеру.
Напомним, ранее мы уже писали, что в британском парламенте призвали вынести вотум недоверия премьеру Лиз Трасс, которая в начале сентября только была избрана лидером правящей Консервативной партии.
Недовольство Трасс возникло из-за представленной программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов.
12 депутатов-тори уже заявили о несогласии с действиями правительства. Неформальным лидером их группы является бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.
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