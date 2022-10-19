Замглавы руководящего комитета Консервативной партии Уильям Рэгг просит организовать вотум недоверия премьеру Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает Sky News.

"Я не могу пойти к своим избирателям, посмотреть им в глаза и сказать, что они должны поддерживать нашу великую партию", - заявил Рэгг, выступая в палате общин.

Он отметил, что крайне недоволен подходом нынешней администрации к экономике королевства, а потому направил письмо о недоверии премьеру.

Напомним, ранее мы уже писали, что в британском парламенте призвали вынести вотум недоверия премьеру Лиз Трасс, которая в начале сентября только была избрана лидером правящей Консервативной партии.

Недовольство Трасс возникло из-за представленной программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов.

12 депутатов-тори уже заявили о несогласии с действиями правительства. Неформальным лидером их группы является бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

Мы также разбирались, почему в Британии снова могут поменять премьера и что это значит для Украины.