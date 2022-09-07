Новым главой МИД Великобритании стал Джеймс Клеверли, который заменил на этом посту ставшую премьером Лиз Трасс.

Об этом сообщает Reuters.

Клеверли – первый не белый министр иностранных дел в истории Британии. Он родился в Лондоне. Его мать из Сьерра-Леоне, а отец британец.



До нынешнего назначения был младшим министром в МИД и министром образования.

"Клеверли дал понять, что ее правительство будет проводить жесткую линию как с Москвой, так и с Пекином", – пишет Reuters.

"Мы абсолютно должны твердо стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины. И я не сомневаюсь, что мы продолжим оставаться такими же крепкими друзьями сейчас, как и при Борисе Джонсоне", — сказал Клеверли.

Напомним, ранее мы писали, что новым премьером Британии после того, как королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, официально стала Лиз Трасс. Об этом сообщают британские СМИ, опубликовавшие фото с аудиенции и рукопожатия Трасс и Елизаветы I, на котором королева должна формально поручить Лиз Трасс сформировать новое правительство.