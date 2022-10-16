Кандидат в конгресс США от штата Нью-Йорк Майк Иткис решил сделать порно своим предвыборным оружием. В разгар предвыборной кампании он опубликовал порноролик "Bucket List Bonanza" со своим участием.

Напарницей политика в откровенных сценах стала звезда фильмов для взрослых Николь Сейдж.

Как пишет западная пресса, у Иткиса не очень хорошие стартовые условия: он самовыдвиженец, а таким приходится нелегко в американской политической системе. Поэтому он "решил использовать свою сильную сторону - творческое мышление".

Под публикацию порнографии Иткис подвел целую идеологию: с помощью 13-минутного ролика он хочет привлечь внимание к своей политической программе, которая предполагает декриминализацию секс-услуг. И хотя. по его словам, он вообще-то не любит выставлять свою частную жизнь напоказ, но сейчас посчитал, что должен лично поучаствовать в том, за что ратует.

Еще он требует отказаться от консервативной идеи о том, что секс должен происходить только между мужчиной и женщиной, состоящими в браке друг с другом.

Также политик выступает за право женщин на аборт и освобождение отцов от уплаты алиментов, если ребенок был рожден без их согласия.

Есть свое мнение у Иткиса и по украинскому вопросу. Он полагает, что власти США должны поддержать окончание войны в Украине, "даже если их цели будут отличаться от целей украинского правительства".

При взгляде на программу Майка сразу видно, что он настроен забрать аудиторию демократов, делают вывод СМИ. Это логичная ставка, так как в округе ему противостоит кандидат от республиканцев Джерри Надлер.

Выборы в конгресс штата состоятся в ноябре.

Ранее "Страна" писала, что снижение добычи нефти ОПЕК+ может усилить рост цен в США и снизить шансы демократов на выборах.