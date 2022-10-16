Принятое 5 октября решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти стало разочарованием для Вашингтона. Оно послужило охлаждению отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, а также чревато негативными экономическими и политическими последствиями для США.

Об этом пишет издание Deutsche Welle в своем аналитическом материале.

Немецкое СМИ напоминает о том, что после решения ОПЕК+ в эфире CNN привели мнение анонимного чиновника Министерства США, назвавшего решение о снижении добычи нефти "враждебным актом".

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала ОПЕК+ за "союзничество" с Россией.

"За четыре недели до промежуточных выборов в Америке снова начали расти цены - ограничение добычи нефти может еще больше усилить их рост. А это, в свою очередь, может значительно снизить шансы на успех демократов Джо Байдена. В Вашингтоне уже подозревают, что Саудовская Аравия, которой предшественник Байдена Дональд Трамп отдавал предпочтение в качестве внешнеполитического партнера, своей политикой в области добычи нефти может даже поспособствовать победе республиканцев на выборах", - отмечает Deutsche Welle.

Издание также приводит мнение политолога, согласно которому Саудовская Аравия совершила геополитический поворот в сторону РФ и находится "по другую сторону того, что Вашингтон считает самой важной разделительной линией в мировой политике".

Ранее "Страна" писала, что Байден назвал "близоруким" решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, и сказал, что разочарован им.

В наказание за снижение добычи нефти в США хотят остановить продажу оружия Саудовской Аравии. В конгресс уже внесен соответствующий законопроект.