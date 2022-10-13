Власти США предоставили Саудовской Аравии аналитические данные, говорящие о том, что, по мнению Вашингтона, рыночных оснований для сокращения добычи нефти нет.

Об этом сообщил 13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Министерство иностранных дел Саудовской Аравии может пытаться уворачиваться или уклоняться, но факты просты. Мир объединяется вокруг Украины в борьбе с российской агрессией. США сыграли ключевую роль в создании этой коалиции и привлекали руководство Саудовской Аравии к этим усилиям. В последние недели саудовская сторона сообщила нам в частном порядке и публично о своем намерении снизить производство нефти, что, как они знали, увеличит прибыль России и снизит эффективность санкций. Это неправильное направление", - заявил Кирби.

"Мы предоставили Саудовской Аравии анализ, чтобы показать, что не было рыночных оснований для снижения целевых показателей производства и они легко могли подождать следующей встречи ОПЕК, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация", - продолжил представитель Белого дома. По его утверждению, "другие страны ОПЕК в частном порядке" заявили Вашингтону, что "они тоже не согласны с решением Саудовской Аравии, однако чувствовали себя вынужденными поддержать курс" Эр-Рияда.

"Как сказал президент, мы проводим переоценку наших отношений с Саудовской Аравией в свете этих действий", - отметил Кирби. Он заверил, что США продолжат "следить за признаками, касающимися того, какую позицию" Эр-Рияд занимает по вторжению РФ.

На прошлой неделе, 5 октября, государства - участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 миллиона баррелей в сутки.

А сегодня Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было "чисто экономическим". В МИД королевства отрицают, что оно было "политически мотивировано против Соединенных Штатов".