В США заявили, что цена российской нефти в рамках планируемого потолка цен пока окончательно не определена.

Об этом сообщил в четверг, 13 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга, пишет ТАСС.

"На данный момент цена еще не установлена. Но мы активно прорабатываем детали, в том числе способы реализации потолка цен", - сказал он.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, по мнению Вашингтона, предельная цена на российскую нефть могла бы находиться в районе 60 долларов за баррель.

Известно, что сейчас цена за баррель российской нефти колеблется между 80 и 100 долларами.

Ранее мы писали, что в новый пакет санкций Евросоюза против России включили потолок цен на российскую нефть.

Также "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что РФ "не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть". Он уверен, что ограничения приведут к дефициту, а "никакие финансовые интервенции и распечатывание нефтяных резервов не исправят последствия" введения потолка цен.