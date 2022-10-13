В США назвали предельную цену на российскую нефть.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, по мнению Вашингтона, предельная цена на российскую нефть могла бы находиться в районе 60 долларов за баррель.

Об этом глава Минфина сказала на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, пишет ТАСС.

"Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то долларов за баррель. Поэтому, разумеется, ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть", - пояснила Йеллен.

По ее словам, администрация США не должна постоянно полагаться на санкции, необходим ряд различных средств, чтобы не подорвать роль доллара как резервной валюты.

Известно, что сейчас цена за баррель российской нефти колеблется между 80 и 100 долларами.

Напомним, в новый пакет санкций Евросоюза против России включили потолок цен на российскую нефть.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил, что РФ "не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть". Он уверен, что ограничения приведут к дефициту, а "никакие финансовые интервенции и распечатывание нефтяных резервов не исправят последствия" введения потолка цен.