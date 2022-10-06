В Дании назначили досрочные всеобщие выборы, которые стали последствием "геноцида норок" в 2020 году, когда в разгар эпидемии коронавируса было принято решение о забое 17-миллионной популяции этого животного.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назначила выборы на 1 ноября, пишет The Guardian.

Истребление норок началось из-за гипотезы о том, что норки распространяют мутировавший штамм ковида.

В короткие сроки было уничтожено всё поголовье норок - 17 миллионов особей, подавляющее большинство которых были здоровыми, а индустрия разведения этих животных в стране полностью исчезла.

Вскоре выяснилось, что учёные допустили ошибку, а власти не имели ни права, ни оснований требовать умерщвления животных за пределами конкретных ферм, где были отмечены случаи заражения.

После официального расследования Фредериксен получила лишь выговор за ее роль в скандале, но ее рейтинг стал быстро падать.

По итогу, она была вынуждена объявить досрочные выборы.

Напомним, что на массовом убийстве животных в Дании все не закончилось. Вскоре в стране началось "восстание" из-под земли миллионов убитых норок. Их похоронили в неглубоких ямах, и вскоре они стали появляться на поверхности из-за выделения газов. Также звучали опасения, что животные были похоронены слишком близко к озерам и подземным водам, что вызывает опасения по поводу возможного загрязнения почвы и источников питьевой воды.

Также сообщалось, что нескольким сотням норок удалось сбежать и они заразили других животных.