В Австрии в воскресенье прошли выборы президента. По результатам голосования, победил действующий глава государства Александер ван дер Беллен.

Об этом сообщает радио Свобода со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Австрии

Согласно предварительным итогам, действующий президент набрал более 54% голосов.

Тем самым Ван дер Беллен победил в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.

Основной соперник действующего президента Франц Розенкранц из правой Партии Свободы набрал около 19% голосов и признал свое поражение.

По конституции президент Австрии имеет весомые полномочия, однако, как правило, он не вмешивается в деятельность канцлера и исполнительной власти.

Напомним, в Евросоюзе считают, что Эрдоган может пойти на досрочные выборы в Турции. До следующих парламентских и президентских выборов в Турции остался почти год (они запланированы на середине июня 2023).

Также сообщалось, что победившая на выборах в Италии Мелони пообещала поддерживать Украину.