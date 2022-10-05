Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена за пять недель до промежуточных выборов снизился и приблизился к самому низкому уровню за время его президентства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрос общественного мнения Reuters/Ipsos.

Одобряют работу Байдена 40% американцев, тогда как неделей ранее этот показатель был на уровне 41%.

"Падение популярности президента, которая в мае и июне упала до 36%, способствовало росту ожиданий того, что его Демократическая партия потеряет контроль над Палатой представителей США в ноябре, а, возможно, и над Сенатом", - прогнозируют социологи.

Напомним, вчера Белый дом подтвердил намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Вместе с тем и Дональд Трамп заявил, что мысленно уже принял решение об участии в президентских выборах.

При этом опросы показывают, что американцы не хотят видеть ни Трампа, ни Байдена кандидатами на следующих выборах. 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 45% назвали Байдена плохим президентом, а 30% сказали, что он слишком стар. Четверть людей сказали, что пора что-то менять.