Во время комендантского часа жителей Киева начали проверять на предмет наличия порнографии в телефонах.

Об этом сообщает местный коммунальный телеканал.

У парня, которого поймали на улице во время комендантского часа сотрудники теробороны столицы, проверили телефон, где нашли фото и видео непристойного содержания.

В наказание его заставили отжиматься. Все это снимал и транслировал оператор телеканала, а журналистка допытывалась у парня, зачем ему столько порнографии.

Позже появилась информация о том, что коммунальный телеканал "Киев" отстранил от работы журналистку, которая снимала пойманного в комендантский час парня, "допрашивала" его и показала содержимое гаджета в эфире.

Телеканал проводит внутреннее расследование этого сюжета именно в таком формате.

"... телеканал "Киев" категорически не согласен с показанным эпизодом в последнем сюжете с участием 23-летнего нарушителя, его допросом нашей журналисткой и показом в эфире личной информации, содержащейся в его телефоне. Мы признаем ошибку, допущенную нами при выходе данного сюжета без купюр", - говорится в сообщении телеканала.

Указанный эпизод на телеканале назвали вмешательством в личную жизнь и нарушением прав человека.

Напомним, неделю назад за выходные полицейские проверили 627 заведений в Киеве. На нарушителей комендантского часа было составлено 16 админпротоколов, а представители военкоматов вручили 79 повесток.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский поручил рассмотреть петицию о легализации порно и эротики в Украине. При этом Зеленский заявил, что, согласно Конституции, каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, но есть еще и закон по защите общественной морали.

Также "Страна" рассказывала, что британский таблоид Daily Star написал о том, что украинки посылают военным на фронт свои обнаженные фото.