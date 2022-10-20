Спасибо, товарищ Трасс! Британцы троллят рекордную отставку премьера, сильней которой оказался даже латук
В Великобритании принялись высмеивать скоропостижную отставку премьер-министра Лиз Трасс, которая продержалась на посту всего 44 дня. На эту тему уже появилось много мемов и фотоколлажей.
Например, пользователи придумали рекламу для сервиса по аренде жилья Airbnb: под фото со входом в резиденцию премьер-министра Британии красуется надпись "Идеально для коротких остановок", а над снимком написано "Спонсировано Airbnb".
Также пользователи соцсетей шутят по поводу "победы" над Трасс салата-латука, который, по мнению людей, может стать персоной года.
Мем о соревновании между премьер-министром и кочаном салата появился после статьи издания The Economist, в которой авторы подсчитали, что Трасс смогла "удерживать ситуацию под контролем" в стране в течение семи дней, и сравнили этот период со сроком годности латука.
В соцсетях постят фотожабы с якобы обложкой журнала "Тайм", выбравшим персоной года салат, и салатом у премьерской резиденции.
Один из пользователей предположил, что Трасс - советский агент: "убила королеву, разрушила британскую экономику, разделила консерваторов. Мы вам признательны, товарищ Трасс".
Теперь главным фаворитом на пост премьера, пишут в Twitter, становится восковая фигура Маргарет Тэтчер из музея мадам Тюссо.
Также в сети распространяется мем со смеющимися королевой Елизаветой Второй и еще принцем Чарльзом, под которыми красуется надпись:
Маргарет Тэтчер
1979-1990 (годы премьерства - Ред.)
Лиз Трасс
9:00-9:45.
Троллинг подхватили и в России. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Twitter попрощался с Трасс и поздравил латук.
Напомним, спустя всего месяц после официального вступления в должность Трасс объявила, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии. Она уточнила, что останется на своём посту, пока Консервативная партия не выберет ее преемника.
Трасс установила антирекорд по числу дней пребывания на этом посту - всего 44 дня.