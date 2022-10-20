В Великобритании принялись высмеивать скоропостижную отставку премьер-министра Лиз Трасс, которая продержалась на посту всего 44 дня. На эту тему уже появилось много мемов и фотоколлажей.

Например, пользователи придумали рекламу для сервиса по аренде жилья Airbnb: под фото со входом в резиденцию премьер-министра Британии красуется надпись "Идеально для коротких остановок", а над снимком написано "Спонсировано Airbnb".

Также пользователи соцсетей шутят по поводу "победы" над Трасс салата-латука, который, по мнению людей, может стать персоной года.

Мем о соревновании между премьер-министром и кочаном салата появился после статьи издания The Economist, в которой авторы подсчитали, что Трасс смогла "удерживать ситуацию под контролем" в стране в течение семи дней, и сравнили этот период со сроком годности латука.

В соцсетях постят фотожабы с якобы обложкой журнала "Тайм", выбравшим персоной года салат, и салатом у премьерской резиденции.

Один из пользователей предположил, что Трасс - советский агент: "убила королеву, разрушила британскую экономику, разделила консерваторов. Мы вам признательны, товарищ Трасс".

Теперь главным фаворитом на пост премьера, пишут в Twitter, становится восковая фигура Маргарет Тэтчер из музея мадам Тюссо.

Также в сети распространяется мем со смеющимися королевой Елизаветой Второй и еще принцем Чарльзом, под которыми красуется надпись:

Маргарет Тэтчер

1979-1990 (годы премьерства - Ред.)

Лиз Трасс

9:00-9:45.

Троллинг подхватили и в России. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Twitter попрощался с Трасс и поздравил латук.

Напомним, спустя всего месяц после официального вступления в должность Трасс объявила, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии. Она уточнила, что останется на своём посту, пока Консервативная партия не выберет ее преемника.

Трасс установила антирекорд по числу дней пребывания на этом посту - всего 44 дня.