Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая заявила об отставке, установила антирекорд по числу дней пребывания на этом посту - всего 44 дня.

Предыдущий антирекорд в 119 дней, который в 1827 установил Джордж Каннинг, побит. При этом Каннинг ушёл с поста премьера из-за обстоятельств непреодолимой силы - он умер.

Каннинг был виднейшим из английских государственных деятелей ХІХ века и оказал стране огромные услуги своей политикой, обеспечившей за Англией влиятельное международное положение. При нем Великобритания одной из первых признала независимость испанских провинций в Латинской Америке и подключилась к борьбе греков за независимость. Считая главной задачей своей политики мир и спокойное развитие культурных сил страны, Каннинг впервые в истории Британии отстаивал политику невмешательства в европейские дела.

Третьим в списке премьеров, занимавших пост непродолжительное время, значится преемник Каннинга Фредерик Джон Робинсон. В должности он пробыл 144 дня.

Ранее "Страна" сообщала, что спустя всего месяц после официального вступления в должность Трасс объявила, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии. Она уточнила, что останется на своём посту, пока Консервативная партия не выберет ее преемника.

Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брэди заявил, что нового премьера Британии могут выбрать к 28 октября.