Британию продолжает лихорадить.

На фоне провала программы выхода из экономического кризиса предсказуемо ушла в отставку премьер-министр Лиз Трасс под натиском соратников из Консервативной партии (тори), пробыв у руля всего 44 дня, это антирекорд в британской истории. И теперь в стране будет третий премьер за год - это беспрецедентная ситуация для Великобритании.

Трасс пыталась подражать Маргарет Тэтчер, но в отличие от "железной леди", которая была у власти десять с лишним лет, не удержалась на посту и десяти недель.

В своей прощальной речи Трасс заявила, что партия за неделю определится с новым лидером партии и соответсвенно премьер-министром.



Среди фаворитов - бывший премьер Борис Джонсон и экс-глава минфина Риши Сунак, который в прошлый раз уступил Трасс в финале и на которого ставят букмекеры, лидер палаты общин Пении Мордонт и глава минобороны Бен Уоллес.

Выясняли, почему так быстро подала в отставку Трасс, как частые смены премьера отразятся на Британии и ее поддержке Украины.

На грани коллапса

"Я была избрана Консервативной партией с мандатом это изменить. Мы выступили с предложениями по поводу счетов за электроэнергию и сократили выплаты по национальному страхованию. Мы изложили свою концепцию быстрорастущей экономики с низкими налогами, которая воспользуется преимуществами и свободами, полученными в результате брексита... Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, данный мне избравшей меня Консервативной партией", - признала премьер, выступая с заявлением об уходе.

Трасс поплатилась креслом за программу выхода из кризиса на четверть триллиона фунтов, которых в британский казне нет. План, на который рынки отреагировали резким падением нацвалюты и массированной эмиссией, заключался в снижении налогов для богатых, отмене запланированного повышения налогов на бизнес и выплате компенсаций населению в ответ на рост цен на свет и тепло.

"События последних недель и действия Лиз Трасс поставили ядерную державу из семерки самых развитых стран планеты на грань социального, политического и экономического коллапса", - пишет BBC.

В итоге программу раскритиковали, а Трасс пришлось уволить ее соавтора, главу Минфина. После чего начал сыпаться Кабмин - в отставку ушла глава МИДа, и начали поступать вопросы, почему Трасс еще не написала заявление об уходе. Сама премьера пряталась от прессы и пыталась свалить вину на Путина и войну в Украине, что, впрочем, мало кто воспринял как аргумент. Ее рейтинг перед отставкой едва дотягивал до 15% - это ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории.

"Тори дожали Трасс, и она ушла, ведь под вопросом их власть, которую они удерживают уже более 12 лет. Тем более на фоне краха популярности правящей партии не исключают досрочных выборов (по плану должны состояться через два года) и прихода к власти лейбористов. Нынешние смены премьера и энергетический кризис напоминают события почти пятидесятилетней давности. Вступление в Евросоюз укрепило страну, которая превратилась из "больного человека Европы" в развитую экономику. Теперь же все усугубляется последствиями брексита и сокращением торговли с ЕС. Впрочем, отставка Трасс и назначение нового премьера с почти нулевой легитимностью (ведь его выберет партия, а не народ) вряд ли вытянет Британию из кризиса. Властям придется идти на непопулярные меры - повышение налогов и сокращение расходов на социальные нужды. По одному сценарию, политический и экономический кризис усугубится, и технические кабмины будут сменять друг друга до выборов в начале 2025 года. По другому прогнозу, вскоре могут объявить досрочные выборы, что, впрочем, также затянет период неурядиц", - сказал "Стране" британский журналист и политолог Том Вэннел.

Будут ли досрочные выборы?

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер уже призвал к немедленным всеобщим выборам, а не ждать запланированного на январь 2025 года голосования.

По закону, решение о досрочных выборах принимает премьер, для этого он должен обратиться к королю с "просьбой" о роспуске парламента. В момент роспуска депутаты теряют свой статус и ведут кампанию за переизбрание (при условии, что они решат снова баллотироваться).



"Если на нового премьер-министра будет оказано сильное политическое давление, чтобы тот назначил выборы (на фоне краха рейтингов консерваторов), не исключено, что он на это пойдет. При этом премьер-министр должен иметь "доверие" Палаты общин, что означает, что он должен быть поддержан большинством депутатов. Вотум недоверия приведет к тому, что депутаты от всех партий решат, хотят ли они, чтобы правительство продолжило свою деятельность. Если лидер лейбористов сэр Кейр Стармер внес такое предложение, это означает, что правительство должно предоставить время для дебатов и голосования. Если правительство проигрывает голосование, обычно назначаются всеобщие выборы. Также возможно, что король мог бы пригласить кого-то другого для формирования правительства - кого-то, кто мог бы получить вотум доверия в Палате общин. Однако для принятия вотума недоверия депутатам-консерваторам необходимо будет проголосовать против своего правительства, что вряд ли многие сделают", - пояснил "Стране" корреспондент BBC Том Эджингтон.

Салат продержался дольше Трасс

В сети на отставку отреагировали мэмами.

Многие вспомнили о "гонке" Трасс с салатом-латуком. Соревнование-троллинг между премьером и кочаном салата началось после статьи издания Economist, в котором авторы подсчитали, что Лиз Трасс смогла "удерживать ситуацию под контролем" в течение семи дней, и сравнили этот период со сроком годности латука.

Британский таблоид Daily Star воплотил в жизнь метафору газеты, запустив на ютубе перфоманс с фото премьер-министра и кочаном салата. Издание назвало трансляцию "Сможет ли Лиз Трасс пережить латук?". На седьмой день спор разрешился - Трасс объявила об отставке, а салат отпраздновать победу над "соперницей".

В твиттере кота Ларри из офиса премьера на Даунинг-стрит опубликовали шутку: "Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго".

Угроза раскола и риски для Украины

Однако многим британцам не до шуток. По прогнозу Банка Англии, в ближайший год гражданам светит крупнейшее падение уровня жизни за всю 60-летнюю историю таких расчетов. Часть жителей Британии встала перед выбором: заплатить ли счета за тепло и свет или купить еду, некоторые запасаются свечками, чтобы сэкономить на коммуналке.

"Учитывая рекордную инфляцию и угрозу раскола (на фоне сепаратистских настроений в Шотландии и в Северной Ирландии), страна может ввергнуться в хаос", - говорит нам британский политолог Гарри Миддлтон.

Тем временем в Шотландии все громче звучат призывы к независимости и присоединению к ЕС - в следующем году в этом регионе хотят провести референдум об отделении от Британии, а если Лондон не разрешит - то провести его в "явочном порядке". И если регион действительно отделится, то, как шутят эксперты, Великобритания превратится в Малобританию.

"Теперь уже свою идентичность будет защищать Шотландия и Северная Ирландия. Очень скоро они объявят референдумы с требованием остаться в ЕС, и вряд ли Лондон решится подавлять эти экзиты силой. Когда великая империя, где "никогда не заходило солнце", добровольно уменьшается до уровня страны регионального масштаба, это доказывает, что даже для крупных стран главные угрозы исходят не извне, а изнутри их самих", - прогнозирует на своей странице в Facebook политолог Сергей Таран.

Турбулентность в Британии и грядущее тотальное урезание расходов может отразиться и на поддержке Украины.

"Естественно, в такое тяжелое время внешняя политика и помощь Украине могут отойти на второй план. Конечно, Лондон продолжит поддерживать Киев, это стратегический вопрос. Но масштабы помощи могут снизиться", - сказал "Стране" Миддлтон.