Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что Финляндия поддержит Украину на пути в НАТО.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы поддерживаем Финляндию и Швецию на пути к Альянсу, присоединению к самой мощной на сегодня платформе безопасности. Мы бы хотели, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра мы не шли по этой дороге в одиночку", - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Также он сказал, что на встрече говорили о создании отдельной платформы, чтобы усилить Украину бронированной техникой, включая танки.

"Рад, что Финляндия будет занимать там свое место", - сказал также Владимир Зеленский.

Он поблагодарил за особое отношение и гуманитарную помощь украинцам.

"Я высоко это ценю, во время этой войны такое теплое отношение действительно важно", - отметил президент.

Как писала "Страна", Финляндия готовит двенадцатый пакет военной помощи Украине. Этот пакет помощи будет самым большим за всё время и предполагает финансирование в около 400 млн евро.

Также Финляндия заявляла, что может передать Украине часть своих танков Leopard при одном условии.