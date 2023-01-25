Ядерная эскалация конфликта в Украине маловероятна.

Такое мнение высказал сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль в комментарии для Tageszeitung.

"Я думаю, что это маловероятно", — сказал он.

Клингбайль считает, что президент России Владимир Путин "понимает, что потеряет важных союзников, таких как китайцы, если переступит эту черту».

Этому также способствовали совместные действия канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена на саммите G20 в прошлом году, отметил политик.

Напомним, что накануне Россия начала опять активно угрожать ядерной войной в ответ на поставки Украине западного оружия.

А сегодня стрелки "часов Судного дня" перевели на 10 секунд вперед. Ядерная угроза высока как никогда в истории.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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