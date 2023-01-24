Сегодня стрелки "часов Судного дня", показывающих степень риска ядерной катастрофы, передвинули впервые с тех пор, как началась война в Украине и возникла угроза ядерных ударов. В связи с этим часы показывают самый высокий уровень риска за всю историю проекта.

Об этом говорится на сайте Бюллетеня ученых-атомщиков.

Стрелки на "часах Судного дня" перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи" из-за войны в Украине. Теперь до "точки ядерного апокалипсиса" остается 90 секунд.

"Часы Судного дня" - это проект журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", выпускаемого Чикагским университетом. Он был начат в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуют изображение часов с часовой и минутной стрелками, показывающими без нескольких минут полночь.

"Беспрецедентная опасность": российско-украинская война приблизила знаменитые "часы Судного дня" к самому близкому значению к полуночи за всю свою историю. И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта — по случайности, умыслу или просчету — представляет собой ужасный риск", - говорится в релизе на сайте Бюллетеня ученых-атомщиков.

"Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и "часы Судного дня" отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время, когда часы когда-либо были установлены к полуночи, и наши эксперты не принимают это решение легкомысленно. Правительство США, его союзники по НАТО и Украина имеют много каналов для диалога. Мы призываем лидеров изучить их все в полной мере, чтобы повернуть время вспять", - заявила доктор философии, президент и главный исполнительный директор издания Рэйчел Бронсон.

Последний раз стрелка на часах отдалялась от полуночи в 2010 году. Тогда время составило 23:54. С тех пор стрелка двигалась только вперед.

Как писала "Страна", в 2020 году символические часы показывали время 23:58:20.

А в 2022 году их стрелки замерли на отметке 100 секунд до ядерной катастрофы.