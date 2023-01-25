Украина получит от Германии 10 тысяч терминалов Starlink для спутникового интернета. Это произойдет уже в феврале.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в телеграм-канале.



"Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч "Старлинков", которые мы получим в следующем месяце", - написал Федоров.

Напомним, в конце прошлого года Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink.

Как писала "Страна", SpaceX запустила новые спутники Starlink, которые смогут раздавать интернет непосредственно на смартфон.

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