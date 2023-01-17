Во всех поездах Интерсити в Украине до конца года будет работать Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram-канале.

"Успешно завершили тестирование вайфай на базе технологии Starlink в поезде Интерсити и подводим итоги", - пишет Камышин.

Он сообщил, что один из поездов Интерсити оборудовали старлинками и отправляли его по разным маршрутам более 100 дней.

Результаты тестирования показали

доступность на маршруте на 97%,

скорость интернет-соединения до 100 Мбит/с.

"Вице-премьер-министр Кубраков поставил нам задачу теперь развернуть пилот на все поезда Интерсити. До конца года задача будет выполнена", - отметил Камышин.

Напомним, ранее "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Первые станции уже расположились на ж/д вокзале Киева.

Также мы писали, "Укрзализныця" меняет расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье, ради безопасности пассажиров.