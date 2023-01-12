"Укрзализныця" расширила сеть железнодорожного сообщения для жителей Херсона и назначила поезд №110/109 Львов — Херсон.

Об этом сообщает телеграм-канал компании.

Рейс будет отправляться из Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона поезд будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Билеты на новый рейс уже доступны в мобильно приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте компании и в кассах вокзалов.

Также "Укрзализныця" изменила график курсирования поезда №102/101 Киев — Херсон. С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 09:06. Из Херсона поезд будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

Как сообщала "Страна", сегодня "Укрзализныця" также изменила расписание и маршрут нескольких поездов, курсирующих на участке Кривой Рог - Никополь - Запорожье. Это было сделано ради безопасности пассажиров.

Также мы рассказывали, что на железнодорожных вокзалах Украины появятся бесплатные станции для зарядки гаджетов. Первые из них уже установили в Киеве.