Германия будет придерживаться принципа, что эскалации между Россией и НАТО нужно избежать.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге 25 января, сообщает DW.

Он считает правильным свой осторожный подход с поставками танков Украине, которые в конечном счете сегодня были одобрены после того как американцы выполнили условие Германии по согласию на поставки "Абрамсов".

"Во всем, что мы делаем, мы всегда должны четко давать понять, что будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время для предотвращения эскалации войны между Россией и НАТО", - сказал Шольц.

Он заявил, что в Европе именно Германия и Великобритания передали больше всего оружия для Украины и Берлин будет всегда "в авангарде, когда дело доходит до поддержки Украины".

Тем временем российское посольство в Берлине уже выступило с заявлением, что решение Германии отправить Украине танки Leopard "переводит конфликт на новый уровень противостояния".

Напомним, сегодня правительство Германии официально объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин одобрил разрешение и на отправку данных танков из других стран Европы.