Своим новым указом о санкциях против бизнесмена Вадима Новинского, настоятеля монастыря Киева-Печерской Лавры митрополита Павла и других иерархов УПЦ, президент Владимир Зеленский по сути расширил уже существующие ограничения, которые были наложены указом от 1 декабря.

Сейчас в тот указ были внесены изменения и в список санкций по всем лицам были добавлены два пункта:

полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Отметим, что наиболее важен здесь первый пункт (запрет на сделки с ценными бумагами), учитывая, что Вадим Новинский является совладельцем (вместе с Ринатом Ахметовым) крупнейшего металлургического холдинга Украины Метинвест. Ему в нем принадлежит 23,76% акций.

Напомним, что 15 января СНБО ввел новые санкции против российских деятелей культуры, журналистов и блогеров, а также против некоторых граждан Украины.

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