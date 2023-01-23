СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и ещё 21 представителей РПЦ. Полный список
СНБО ввел санкции против племянника патриарха Московского Кирилла и еще 21 представителя Русской православной церкви.
Об этом говорится в решении СНБО.
Весь список попавших под санкции:
- Гундяев Михаил Николаевич - представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей;
- Богдасаров Роман Сергеевич - наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Москва), завсектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами;
- Булеков Александр Владимирович - настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
- Ганьжин Александр Иванович - зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий;
- Горбачев Леонид Эдуардович - митрополит Клинский Леонид, председатель патриаршего экзархата Африки;
- Емельянов Леонид Григорьевич - митрополит Владимирский и Суздальский Тихон;
- Кипшидзе Вахтанг Владимирович - зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ;
- Кульберг Алексей Сергеевич - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
- Легойда Владимир Романович – и. о. руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси;
- Немцов Николай Федорович - митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий;
- Овчаров Олег Андреевич - председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства;
- Севрюк Антон Юрьевич - митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей;
- Татаринцев Константин Юльевич - завсектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей.
- Чашин Николай Николаевич - митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий.
- Щипков Александр Владимирович - зампредседателя Всемирного русского народного собора, первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ.
- Ряховский Сергей Васильевич - председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).
- Алфеев Григорий Валерьевич - руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.
- Балашов Николай Владимирович - замруководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей.
- Волочков Павел Павлович - архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим.
- Владимиров Артемий Владимирович - протоиерей, писатель, проповедник и педагог.
- Ткачев Андрей Юрьевич - митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий, YouTube-блогер.
- Осипов Алексей Ильич - российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ.
Владимир Зеленский объяснил в традиционном ежевечернем обращении, за что ввел санкции для 22 граждан России.
"Другое сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", - сказал Зеленский.
В декабре СНБО ввел санкции против лиц, связанных с УПЦ.
Позже в СБУ разъясняли, почему это было сделано.