СНБО ввел санкции против племянника патриарха Московского Кирилла и еще 21 представителя Русской православной церкви.

Об этом говорится в решении СНБО.

Весь список попавших под санкции:

Гундяев Михаил Николаевич - представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей; Богдасаров Роман Сергеевич - наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Москва), завсектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами; Булеков Александр Владимирович - настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей; Ганьжин Александр Иванович - зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий; Горбачев Леонид Эдуардович - митрополит Клинский Леонид, председатель патриаршего экзархата Африки; Емельянов Леонид Григорьевич - митрополит Владимирский и Суздальский Тихон; Кипшидзе Вахтанг Владимирович - зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ; Кульберг Алексей Сергеевич - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; Легойда Владимир Романович – и. о. руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси; Немцов Николай Федорович - митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий; Овчаров Олег Андреевич - председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства; Севрюк Антон Юрьевич - митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; Татаринцев Константин Юльевич - завсектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей. Чашин Николай Николаевич - митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий. Щипков Александр Владимирович - зампредседателя Всемирного русского народного собора, первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ. Ряховский Сергей Васильевич - председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Алфеев Григорий Валерьевич - руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион. Балашов Николай Владимирович - замруководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей. Волочков Павел Павлович - архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим. Владимиров Артемий Владимирович - протоиерей, писатель, проповедник и педагог. Ткачев Андрей Юрьевич - митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий, YouTube-блогер. Осипов Алексей Ильич - российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ.

Владимир Зеленский объяснил в традиционном ежевечернем обращении, за что ввел санкции для 22 граждан России.

"Другое сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", - сказал Зеленский.

В декабре СНБО ввел санкции против лиц, связанных с УПЦ.

Позже в СБУ разъясняли, почему это было сделано.