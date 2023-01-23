Венгрия выступает против введения 10-го пакета санкций против РФ, который планируют объявить 24 февраля.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в Facebook.

"Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Было бы огромной ошибкой выдвинуть очередной пакет санкций", - написал он.

Ранее мы сообщали, что Польша и Литва предложили включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза.

Как писала "Страна", в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом антироссийских санкций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.