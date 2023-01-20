Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" может ввозить в РФ сырье и электронику для российской армии, "пользуясь тем, что из-за важности для западного рынка до сих пор не попала под санкции".

Об этом говорится в расследовании газеты The Washington Post.

До сих пор "Росатом" избегал санкций Запада – отчасти из-за беспокойства по поводу потенциальных экономических последствий вследствие влияния ограничений на ядерную энергетику. Ведь в странах ЕС работают 18 атомных электростанций российского производства, а "Росатом" контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка реакторного топлива.

"В письме начальника подразделения "Росатома" от октября 2022 года, полученном украинской разведкой, говорится о недавней встрече с представителями оборонно-промышленного комплекса России и предложении поставлять товары российским воинским частям и российским производителям оружия, которые находятся под санкциями", - сказано в материале.

В числе потенциальных получателей продукции указаны:

"Алмаз-Антей" — производитель ракетных систем;

НПК "Техмаш" — производитель неуправляемых авиабомб и систем залпового огня;

"Высокоточные комплексы", производящие ракеты "Искандер";

НПО "Сплав", производящее ракетные установки "Ураган".

"К письму, предоставленному The Washington Post, приложены подробные описания продукции, доступной для использования российской военной и оборонной промышленностью", - пишут авторы материала.

"Росатом" ответил на запрос о комментарии, что "все утверждения в вашем запросе полностью не соответствуют действительности", сообщает американская газета.

Между тем на Западе растет желание ввести санкции против "Росатома" на фоне сообщений об их обходе.

"Если "Росатом" оказывает поддержку российской военной промышленности, это подлежит санкциям", - сказал бывший координатор Госдепартамента по санкциям, занимавший эту должность до 2017 года, Дэниел Фрид.

Тем временем Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций против России. Он будет направлен как раз на тех, кто пытается обходить санкции.

А США и их союзники готовят новые нефтяные санкции против РФ.