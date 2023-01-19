Россия нашла лазейку для обхода санкций. В Сингапуре российскую нефть смешивают с другими сортами и оттуда экспортируется по всему миру.

Об этом пишет Bloomberg.

На это указывает стремительный рост спроса на резервуары для хранения нефти в Сингапуре.

Резервуары раскупают из-за роста интереса и прибыли от смешивания дешевого топлива из России с поставками из других источников, говорят эксперты, которые консультируют трейдеров по этому вопросу.

Несмотря на растущий спрос, перевалка и торговля российским топливом "остается деликатным вопросом в регионе", поскольку некоторые покупатели не хотят, чтобы их видели при покупке грузов, пишет издание.

Напомним, Washington Post анализируя последствия санкций, считает, что российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось. Внешнеторговое сальдо "росло за последний год таким образом, что это означало бы год бума в любое нормальное время".

Ранее мы писали, что Европа спешит запастись российским дизельным топливом до того, как запрет на импорт из РФ может привести к росту цен.