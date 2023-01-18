Новый министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом критиковал санкции против России и участвовал во встречах с российскими дипломатами, посвященных развитию германо-российских отношений.

Как сообщает Bild, в 2018 году Писториус раскритиковал западные санкции против России, говоря, что они навредят Германии и будут на руку Владимиру Путину.

А в интервью Süddeutsche Zeitung он сказал следующее: "Должна быть возможность пересмотреть санкции. Если вы не достигаете целей, вы должны спросить себя, являются ли инструменты правильными".

В конце 2016 года Писториус принял участие в раунде переговоров с важнейшими российскими дипломатами в Германии, обсудил дальнейшее развитие германо-российских отношений с на тот момент послом Владимиром Грининым и генеральным консулом Иваном Хотулевым.

Согласно сообщениям прессы, Писториус способствовал созданию побратимских договорённостей между немецкими и российскими городами.

Писториус также являлся членом германо-российской группы дружбы бундесрата ФРГ, которую до роспуска возглавляла премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Швезиг использовала этот форум для улучшения отношений с Кремлём.

Назначение Писториуса вызвало одобрение таких людей, как профессор политологии Йоханнес Варвик и политолог Александр Рар. Варвик, зарекомендовавший себя противником поставок оружия Украине, назвал Писториуса "хорошим выбором", а политический компас Писториуса "хорошо настроенным".

Рар напомнил, что Дорис Шрёдер-Кёпф, бывшая жена экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, состояла в отношениях с Писториусом с 2016 по 2022 год.

Шрёдер считается другом Путина, из чего Рар делает вывод: "Зная о симпатиях Дорис к России, можно предположить, что Писториус, в отличие от многих немецких политиков, не питает ненависти к России".

Ранее "Страна" рассказывала, кто такой Писториус.

Мы также сообщали, что новый министр обороны Германии может принять положительное решение по поводу поставок Украине танков "Леопард".