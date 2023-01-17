Новым главой минобороны Германии станет министр внутренних дел Нижней Саксонии - Spiegel
Новым министром обороны Германии вместо Кристины Ламбрехт, которая объявила об отставке, станет Борис Писториус.
Об этом пишет немецкий Spiegel.
Писториус - член Бундесрата Германии с 2017 года от Социал-демократической партии.
Писториус занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии.
Летом он призывал конфисковать имущество российских олигархов и использовать эти активы "для гуманитарной помощи и восстановления Украины".
Напомним, вчера Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Это произошло накануне встречи Контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в Германии, где министры обороны стран НАТО должны обсудить поставки танков Украине.
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