Новым министром обороны Германии вместо Кристины Ламбрехт, которая объявила об отставке, станет Борис Писториус.

Об этом пишет немецкий Spiegel.

Писториус - член Бундесрата Германии с 2017 года от Социал-демократической партии.

Писториус занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии.

Летом он призывал конфисковать имущество российских олигархов и использовать эти активы "для гуманитарной помощи и восстановления Украины".

Напомним, вчера Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Это произошло накануне встречи Контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в Германии, где министры обороны стран НАТО должны обсудить поставки танков Украине.

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