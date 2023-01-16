Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что уходит в отставку. Соответствующее заявление она уже подала канцлеру Олафу Шольцу.

Об этом Ламбрехт сообщила на своей странице в Facebook 16 января.



"...Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии.

Ценный труд солдат и многих целеустремленных людей в сфере бизнеса должен быть на переднем плане. Поэтому я решила сделать свою позицию доступной. Я хотела бы поблагодарить всех, кто каждый день заботится о нашей безопасности, и от всего сердца желаю им всего наилучшего в будущем", - заявила она.

Напомним, 8 декабря 2021 года Ламбрехт в третий раз возглавила Минобороны Германии.

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