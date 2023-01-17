Российский истребитель сопроводил военный самолет Германии над Балтийским морем, соблюдая международные нормы и без опасного сближения.

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ (структура Минобороны России).

В ведомстве заявили, что воздушная цель, которая приближалась к госгранице РФ, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования", - заявил Национальный центр.

Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - заверили российские военные.

Ранее "Страна" писала, что российский истребитель встретил над Черным морем американский самолет-разведчик.

Также мы сообщали, что два российских истребителя встретились над Черным морем с двумя самолетами-разведчиками США.