На российском военном аэродроме "Энгельс-2" базируются четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160. Такое количество свидетельствует о том, что количество боеспособных самолётов здесь уменьшилось в разы после декабрьских ударов по данному объекту.

Спутниковые снимки того, как выглядит российская база в Саратовской области за 7 января опубликовал проект "Схемы".

Напомним, что еще в декабре 2022 года на аэродроме было около двух десятков самолётов. После атак на базу 5 и 26 декабря прошлого года численность самолётов сократилась, а рядом со взлетной полосой возвели защитные барьеры.

По данным Воздушных сил ВСУ, после взрывов на "Энгельсе" Россия передислоцировала часть авиации с аэродрома.

Так, россияне увели свою авиацию дальше, что усложнило атаки по Украине. Например, бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 перебросили в Приморский край.

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.