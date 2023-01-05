Британская разведка сообщает, что после ударов по военному аэродрому в Энгельсе РФ рассредоточила свою авиацию дальнего действия. Россияне по-прежнему могут использовать свои бомбардировщики для ударов по Украине, но их перемещение добавило дополнительную нагрузку на техобслуживание.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии, обнародованной в Twitter Минобороны страны.

Разведка Британии напоминает, что 5 и 26 декабря 2022 были нанесены удары по авиабазе авиации дальнего действия РФ в Энгельсе, несколько самолетов были повреждены. Россия, скорее всего, отреагировала на инциденты, проведя общее рассредоточение самолетов авиации дальнего действия, особенно на аэродромах, расположенных дальше от Украины.

27 декабря 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что РФ передислоцировала тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 на Дальний Восток России.

"Авиация дальнего действия по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по Украине, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих самолетах", - сообщает разведка Британии.

Как писала "Страна", в ГУР раскрыли детали последствий взрывов на российском аэродроме в Энгельсе.

Также мы сообщали, что в России назвали трех офицеров, погибших после атаки аэродрома в Энгельсе.