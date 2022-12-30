После ударов по аэродрому "Энгельс" Россия сократила число самолетов на нем с 26 до 11.

Об этом пишет The Drive со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Спутниковые снимки за 29 декабря "не показывают явных повреждений" на авиабазе в Энгельсе, где базируются стратегические ракетоносцы ВКС РФ, однако "заметно значительное снижение активности российской дальней авиации".

"Никаких явных повреждений не наблюдается после атак на объект 26 и 29 декабря", – отметили в команде.

На фото присутствует только 11 бомбардировщиков, хотя ранее их там было больше. В The Drive отметили, что недавний снегопад в Энгельсе также является причиной бездействия некоторых самолетов.

"Пять Ту-95 явно очищены ото льда и стоят на расчищенных перронах и рулежных дорожках, еще четыре остаются покрытыми снегом. Два Ту-160 также кажутся покрытыми снегом, хотя, по крайней мере, у одного из них есть признаки очистки перрона от снега, возможно, для обеспечения безопасного доступа к рулежным дорожкам", – говорится в описании к снимку.

Напомним, база стратегических бомбардировщиков в Энгельсе Саратовской области была атакована трижды, 29 декабря в РФ заявили, что ПВО сбила в этом районе беспилотник.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в результате взрывов на российском аэродроме "Энгельс", которые произошли в понедельник, 26 декабря, были повреждены российские самолеты.

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