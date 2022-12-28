В России назвали имена трех офицеров, погибших 26 декабря при ударе по базе стратегических бомбардировщиков "Энгельс" в Саратовской области.

Информация о военных появилась на странице во "ВКонтакте" "Православное Заволжье".

На ней сообщается, что местный епископ Пахомий совершил отпевание военнослужащих технического состава Энгельсской авиабазы.

Заупокойное богослужение прошло в храме во имя пророка Илии в Лётном городке 28 декабря.

"По информации Министерства обороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Воронов Андрей Николаевич - гвардии майор, инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на ТУ-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, ветеран боевых действий. Ануфриенко Максим Андреевич – гвардии старший лейтенант, инженер группы обслуживания самолетов и авиадвигателей инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Пампухин Александр Анатольевич – гвардии старший лейтенант, инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка", - сказано в записи.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о новом взрыве на российском стратегическом аэродроме.

Также мы сообщали, что после взрывов на авиабазе "Энгельс" россияне перебросили бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край.