Российский телеграм-канал Mash утром 29 декабря сообщил о взрывах в районе аэродрома "Энгельс" Саратовской области.

Также в сети появились фото работы ПВО над российским военным аэродромом.

Позже губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил, что в Энгельсе силами ПВО уничтожен неопознанный объект.

Был ли ущерб аэродрому - не сообщается. Угрозы для жителей, по словам губернатора, нет.

Как сообщала The New York Times, предыдущая атака на авиабазе в Энгельсе заставила россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о взрыве на российском стратегическом аэродроме.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. Сегодня Россия атаковала Украину ракетами. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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