В РФ сообщают о работе ПВО в районе военного аэродрома "Энгельс". Фото
Российский телеграм-канал Mash утром 29 декабря сообщил о взрывах в районе аэродрома "Энгельс" Саратовской области.
Также в сети появились фото работы ПВО над российским военным аэродромом.
Позже губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил, что в Энгельсе силами ПВО уничтожен неопознанный объект.
Был ли ущерб аэродрому - не сообщается. Угрозы для жителей, по словам губернатора, нет.
Как сообщала The New York Times, предыдущая атака на авиабазе в Энгельсе заставила россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о взрыве на российском стратегическом аэродроме.
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