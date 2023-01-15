Пилот, находившийся за штурвалом самолета, который потерпел крушение 15 января в Непале, предотвратил его падение на населенный пункт.

Об этом со ссылкой на очевидцев катастрофы пишет ведущий непальский новостной портал Online Khabar.

Когда летчик понял, что крушение неизбежно, то направил самолет в ущелье реки Сети, не дав ему упасть на город.

"Если бы он опоздал еще на одну минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится близко к рынку Рамгхат", - говорится в публикации.

Портал также приводит гражданства 72 погибших. По его данным, среди них были граждане стран Европы, Азии, Южной Америки, Австралии, Индии и России. Сообщают, что на месте крушения обнаружены выжившие.

Ранее сообщалось, что 15 января в Непале разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, выполнявший рейс Катманду - Покхара. Курортный город Покхара находится в 200 км к западу от столичного Катманду.

На борту лайнера находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, рассказал представитель авиакомпании Сударшан Бартаула.

Среди пассажиров были трое младенцев, трое детей и 62 взрослых, в их числе десять иностранцев.

Также "Страна" сообщала, как у побережья Коста-Рики потеряли связь с самолетом, на борту которого находился немецкий миллионер Райнер Шаллер и еще четыре человека. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение.