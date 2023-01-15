Утром в воскресенье, 15 января, в Непале разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, выполнявший рейс Катманду - Покхара.

Об этом сообщило местное издание The Kathmandu Post.

На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, рассказал представитель авиакомпании Сударшан Бартаула. Среди пассажиров были трое младенцев, трое детей и 62 взрослых.

Самолет разбился недалеко от международного аэропорта в Похкаре, третьего по количеству населения города в Непале после Катманду и Биратнагара.

Телеканал News18 со ссылкой на местные власти сообщил, что никто не выжил в результате крушения самолета.

В сети также появились кадры за несколько секунд до крушения самолета.

Yeti Airlines - непальская авиакомпания, базирующаяся в Катманду. Это один из самых крупных авиаперевозчиков в стране. Ее флот состоит из среднемагистральных пассажирских турбовинтовых самолетов ATR 72-500 производства французско-итальянского концерна ATR.

Ранее мы писали, как новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в штате Техас на авиабазе Военно-морских сил США Форт-Уэрт.

Также "Страна" сообщала, как у побережья Коста-Рики потеряли связь с самолетом, на борту которого находился немецкий миллионер Райнер Шаллер и еще четыре человека. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение.