Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая сегодня сообщила, что написала заявление.

Об этом сообщает Focus.

Немецкое издание пишет, что 57-летнюю Ламбрехт "критиковали несколько месяцев и обвиняли ее в безжизненном начале закупок для Бундесвера или отсутствии опыта, а также в ее появлении на публике".

"Отметим, что это произошло накануне встречи Контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в Германии, где министры обороны стран НАТО должны были обсудить поставки танков Украине.

Ключевая роль в этом отводится Германии, чьи танки "Леопард" являются сами массовыми в армиях стран Альянса.

То есть теперь Ламбрехт в "Рамштайн" скорее всего не поедет", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее сообщалось, что Германия под давлением союзников готовится к поставкам танков Leopard в Украину. Как писала газета Handelsblatt, дискуссию спровоцировали Польша, Финляндия и Испания, которые хотят передать Киеву танки из собственных запасов. Но на это нужно согласие Берлина.