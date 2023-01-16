Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт
Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая сегодня сообщила, что написала заявление.
Об этом сообщает Focus.
Немецкое издание пишет, что 57-летнюю Ламбрехт "критиковали несколько месяцев и обвиняли ее в безжизненном начале закупок для Бундесвера или отсутствии опыта, а также в ее появлении на публике".
"Отметим, что это произошло накануне встречи Контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в Германии, где министры обороны стран НАТО должны были обсудить поставки танков Украине.
Ключевая роль в этом отводится Германии, чьи танки "Леопард" являются сами массовыми в армиях стран Альянса.
То есть теперь Ламбрехт в "Рамштайн" скорее всего не поедет", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
Ранее сообщалось, что Германия под давлением союзников готовится к поставкам танков Leopard в Украину. Как писала газета Handelsblatt, дискуссию спровоцировали Польша, Финляндия и Испания, которые хотят передать Киеву танки из собственных запасов. Но на это нужно согласие Берлина.