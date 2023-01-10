Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет на следующей неделе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он уточнил, что на встрече будет украинский министр обороны Алексей Резников, "чтобы обсудить, какого конкретно типа оружие нужно, и как союзники могут предоставить это оружие".

При этом Йенс Столтенберг не уточнил дату будущего заседания группы.

Напомним, ранее Министерство обороны Германии сообщало, что заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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