Палата представителей США одобрила законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического американского резерва.

Об этом свидетельствуют результаты голосования в четверг, 12 января, пишет Reuters.

На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 членов Палаты, против - 97.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден Сенатом, а в случае утверждения он поступит на подпись президенту.

Аналитики критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами Сенат не поддержит ее.

"За последние два года президент Джо Байден иссушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность", - заявил, представляя законопроект, лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.



"Более того, администрация Байдена продавала нефть из наших стратегических запасов китайской коммунистической партии, которая сейчас имеет крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире", - добавил он, указав, что уровень запаса в США достиг рекордно низкой отметки с 1984 года.

Законопроект запрещает продажу нефтепродуктов из нацрезервов каким-либо компаниям или предприятиям, находящимся под контролем или связанным с компартией Китая. Исключение предусмотрено для поставок, которые не предназначены на экспорт в Китай.

По данным Минэнерго США, для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сдерживания роста цен на топливо с ноября 2021 года из национального нефтяного резерва было изъято более 200 миллионов баррелей нефти.

Ранее мы писали, что лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет работать над покупкой нефти и газа в юанях для установления своей валюты на международном уровне и ослабления влияния доллара на мировую торговлю.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Bloomberg, Китай хочет пополнить свои стратегические запасы дешевой российской нефтью.