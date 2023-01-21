Из Москвы возобновили бизнес-чартеры в Ниццу и обратно, несмотря на запрет полетов из России в Евросоюз. Рейс будет выполняться через Минск.

Об этом говорится в рассылке одного из крупнейших операторов на рынке бизнес-авиации России Jet Partners, с которым ознакомилась "Страна".

Обещанная продолжительность полета составляет 4,5 часа, включая техническую посадку, при этом смены самолета нет. Полет в один конец стоит 45 000 евро.

Каким образом компания смогла обойти действующий запрет на полёты из РФ в ЕС, в рассылке не сообщается.

Как писала "Страна", из-за вторжения в Украину в конце февраля прошлого года европейские страны начали закрывать небо для российских авиакомпаний. Среди таких стран оказались Польша, Чехия, Австрия, Ирландия, Дания и другие.

Кроме того, Россия должна была вернуть арендованные у иностранных компаний самолеты, но не сделала этого. К концу марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали эти санкции.