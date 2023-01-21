Десятый пакет санкций Евросоюза против РФ должен быть готов к 24 февраля – годовщине вторжения России в Украину.

Об этом сообщили Reuters высокопоставленные дипломаты из трех стран Евросоюза.

По их словам, санкции вступят в силу в следующем месяце.

В то же время дипломаты не сообщили, кто или что может попасть в этот пакет. Внесение людей в черный список, как правило, легче получает необходимую поддержку всех 27 стран Евросоюза, чем жесткие экономические санкции, говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что Польша и Литва предложили включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза.

Как писала "Страна", в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Страны - члены Евросоюза хотят принять новый пакет до февральского саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.