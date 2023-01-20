Белый дом заявил, что США признают ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией", после чего минфин страны введет против нее дополнительные санкции.

Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией", – сказал он. По словам Кирби, санкции будут введены на следующей неделе. Под ограничения также попадет система поддержки ЧВК на нескольких континентах.

На планы США уже отреагировал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы – коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее разведка Британии сообщила, что в Украине воюют около 50 тысяч "вагнеровцев". Это делает роль куратора ЧВК Евгения Пригожина важной в войне в Украине.

Между тем в российском Генштабе заявили, что "вагнеровцы" не входят в состав ВС РФ.