В России среди вымогателей новый тренд: если раньше они запугивали предпринимателей под видом "чеченцев", теперь начали представляться "вагнеровцами".

Об этом пишет телеграм-канала Baza.

Так, трое мужчин, представляясь членами ЧВК, пытались выбить у предпринимателя несуществующий долг в 6 миллионов рублей (т.е. около 3,2 млн грн).

Психотерапевт Альберт (на фото) занял пару лет назад своей подруге 500 тысяч рублей на запуск тревел-шоу. Проект провалился и началась череда судебных дел по взысканию долга, в которых психотерапевт победил.

11 января к нему пришли "трое мужчин с внушительными бородами".

"Они представились сотрудниками ЧВК "Вагнер" и сообщили, что Екатерина ничего Альберту больше не должна. И что дело обстоит ровно наоборот. Это сам гипнолог обязан отдать девушке 6 миллионов - именно столько она пыталась отсудить у продюсера за несостоявшееся шоу", - пишет Baza.

Сама Екатерина заявила, что понятия не имеет, кто послал этих мужчин и пообещала выплатить долг.

Как писала "Страна", куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал закрытие YouTube в России в ближайшее время.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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