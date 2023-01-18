Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсирует закрытие YouTube в России в ближайшее время. Так он прокомментировал вопрос журналистов насчет его обращения в генпрокуратуру с просьбой заблокировать видеохостинг в России.

Пригожин в своем ответе, обнародованном его пресс-службой, назвал YouTube "информационной чумой нашего времени" и в качестве причин, среди которых видеохостинг до сих пор работает в РФ, назвал действия администрации президента РФ.

"Главная причина - у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас", - пишет он.

Тех, кто против закрытия видеохостинга, Пригожин назвал "предателями", которые "поддерживают Запад и питаются им", а соответственно, против закрытия YouТube.

Заканчивает свой ответ Пригожин прогнозом, что сервис будет все-таки закрыт в РФ:

"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", - анонсирует Пригожин.

Напомним, еще в октябре прошлого года Пригожин требовал запретить в России YouTube и его материнскую компанию Google. Он заявлял, что "в отношении YouTube должны быть приняты самые жесткие меры".

Также напомним, что в РФ заявляли о планах заблокировать видеохостинг в начале войны, однако блокировка так и не состоялась. Как сообщалось, причина, по сведениям российского оппозиционного издания "Проект", была в проведенном по заказу властей закрытом социологическом опросе.