На видеосервисе YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский язык.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский", - пишет министр.

По словам Федорова, украинские представители неоднократно обсуждали с Google доступность сервисов на украинском языке. Министр проинформировал, что Украина обращается с письмами во многие мировые компании и ведет переговоры по этому вопросу.

Ранее мы писали, что социальная сеть Instagram разрешила добавлять украинцам музыку в сториз.

Также "Страна" сообщала, что в украинском сегменте Youtube 95% контента на русском языке.

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