В Instagram для украинских пользователей стали доступны новые функции - Music и Reels со всеми инструментами. Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Как поясняет министр, Instagram запустил Reels еще в 2020 году, эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не на полную. "В течение следующих недель все видео продолжительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels", - сообщил Федоров.

Кроме того, он напомнил, что в 2018 году появился Instagram Music, но был недоступен для украинских пользователей.

"Теперь мы можем добавлять музыку в сториз в несколько кликов из большой музыкальной библиотеки Instagram. Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta относительно запуска этих функций. Наконец они доступны для всех украинцев", - подытожил министр.

Напомним, с 16 июля все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке.

Как писала "Страна", самой украиноязычной соцсетью оказался Instagram с долей украинского языка в постах на уровне 71,5%. А вот в украинском сегменте Youtube 95% контента - на русском языке.

Все популярные соцсети Facebook, Instagram и Twitter отслеживают больше половины страниц, которые посещают пользователи интернета.